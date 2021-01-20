«Болонья» может подписать Гайча

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч все ближе к тому, чтобы покинуть московский клуб в зимнее трансферное окно.
Как сообщает 1000 Cuori Rossoblu, 21-летний аргентинец входит в шорт-лист итальянской команды на усилении своей атакующей линии.
Помимо игрока армейцев команда Синиши Михайловича рассматривает подписание следующих футболистов: Антонио Санабрия («Бетис»), Кароль Свидерски (ПАОК), Пьетро Пеллегри («Монако») и Сэм Ламмерс («Аталанта»).
Ранее форвардом красно-синих интересовались «Бока Хуниорс», «Дженоа», «Трабзонспор» и «Унион».
В августе прошлого года ЦСКА приобрел Гайча у «Сан-Лоренсо» за 8,5 миллионов евро. С тех пор форвард сделал одну результативную передачу в 13 матчах РПЛ нынешнего сезона, а также забил один гол в пяти играх Лиги Европы.