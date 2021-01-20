Миранчук попал в стартовый состав «Аталанты» на матч с «Удинезе»

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук выйдет в стартовом составе на перенесенный матч 10-го тура чемпионата Италии против «Удинезе».

Отметим, что встреча начнется сегодня, 20 января в 17:00 мск. Таким образом 25-летний россиянин впервые выйдет с первых минут в рамках Серии А. Ранее он выходил в стартовом составе на игру 1/8 финала Кубка Италии с «Кальяри» (3:1), где хавбек отличился забитым мячом.

Состав «Аталанты» выглядит следующим образом: Голлини, Толой, Ромеро, Паломино, Хатебур, де Рон, Пессина, Меле, Малиновский, Миранчук, Муриэль.

На данный момент подопечные Джан Пьеро Гасперини занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 32 очка в 17 матчах.