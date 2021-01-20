Миранчук попал в стартовый состав «Аталанты» на матч с «Удинезе»

ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Лос-Анджелес Кингз 2 Колорадо Эвеланш 3
Италия - Серия А 2-й тайм, 68' Удинезе 1 Аталанта 1 6.3 1.95 2.6
Еврокубок 19:00 УНИКС 0 Гран Канария 0
Германия - Бундеслига 20:30 Шальке-04 0 Кёльн 0
Еврокубок 20:45 Бурк 0 Виртус Болонья 0 3.5 1.3
Испания - Примера 21:00 Хетафе 0 Уэска 0 1.9 3.4 4.6
Англия - Премьер-лига 21:00 Манчестер Сити 0 Астон Вилла 0 1.28 6.3 10.5
Англия - Чемпионшип 21:00 Норвич Сити 0 Бристоль Сити 0
Еврокубок 21:00 Морнар 0 Андорра 0
Кубок Испании 21:00 Кордова 0 Реал Сосьедад 0
Англия - Чемпионшип 22:00 Хаддерсфилд Таун 0 Миллуолл 0
Англия - Чемпионшип 22:00 Кардифф Сити 0 Куинз Парк Рейнджерс 0
Еврокубок 22:00 Доломити Энергия 0 Локомотив-Кубань 0
Англия - Чемпионшип 22:00 Брентфорд 0 Лутон Таун 0 1.55 3.8 6.9
Англия - Чемпионшип 22:00 Ноттингем Форест 0 Мидлсбро 0
Германия - Бундеслига 22:30 Арминия 0 Штутгарт 0 4.1 3.9 1.87
Германия - Бундеслига 22:30 Фрайбург 0 Айнтрахт Ф 0
Германия - Бундеслига 22:30 Аугсбург 0 Бавария 0 12.5 8.6 1.19
Германия - Бундеслига 22:30 РБ Лейпциг 0 Унион 0
Англия - Чемпионшип 22:45 Бирмингем Сити 0 Престон Норт Энд 0
Еврокубок 22:45 Ховентуд 0 Нантер 0
Франция - Лига 1 23:00 Марсель 0 Ланс 0 2.16 3.4 3.6
Испания - Примера 23:00 Бетис 0 Сельта 0 2.17 3.5 3.4
Кубок Испании 23:00 Алькояно 0 Реал Мадрид 0
Бразилия - Серия А 23:00 Ботафого 0 Атлетико Гояниенсе 0
Англия - Премьер-лига 23:15 Фулхэм 0 Манчестер Юнайтед 0 5.9 4.4 1.56
Испания - Примера 23:30 Вильярреал 0 Гранада 0 1.53 4.2 6.9
Бразилия - Серия А 00:00 Баия 0 Атлетико Паранаэнсе 0
Бразилия - Серия А 01:15 Гремио 0 Атлетико Минейро 0
Бразилия - Серия А 02:30 Коритиба 0 Флуминенсе 0
20 января 16:45

Миранчук попал в стартовый состав «Аталанты» на матч с «Удинезе»

Россиянин впервые выйдет с первых минут в Серии А.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук выйдет в стартовом составе на перенесенный матч 10-го тура чемпионата Италии против «Удинезе».

Отметим, что встреча начнется сегодня, 20 января в 17:00 мск. Таким образом 25-летний россиянин впервые выйдет с первых минут в рамках Серии А. Ранее он выходил в стартовом составе на игру 1/8 финала Кубка Италии с «Кальяри» (3:1), где хавбек отличился забитым мячом.

Состав «Аталанты» выглядит следующим образом: Голлини, Толой, Ромеро, Паломино, Хатебур, де Рон, Пессина, Меле, Малиновский, Миранчук, Муриэль.

На данный момент подопечные Джан Пьеро Гасперини занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 32 очка в 17 матчах.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Камила Валиева не выступит на чемпионате среди юниоровУ "Рубина" теперь есть женская командаМедведев и Рублев примут участие в серии АТР 500 в Роттердаме«Голый клининг» набирает популярностьФото Алины Кабаевой в бикини "взорвало" соцсетиОвечкин описал Трампа двумя словами
С Кокориным получится целая команда. Александр станет 11-м российским легионером в Италии
С высокой вероятностью в ближайшее время Александр Кокорин перейдет из "Спартака" в "Фиорентину". До него в итальянскую Серию А заглядывали десять россиян. И не сказать, что с большим успехом.
«Конор и Порье вряд ли смогут чем-то удивить Хабиба». Интервью Эдуарда Трояновского
Российский боксер-профессионал Эдуард Трояновский, экс-чемпион мира по версиям IBF и IBO, также побеждавший на чемпионатах Европы и России по кикбоксингу, в интервью «Плеймейкеру» затронул не только близкую ему тему бокса, но и высказал свое мнение по самым актуальным событиям в мире смешанных единоборств.
Кто хуже бьет пенальти – правши или левши? Вечный футбольный спор обернулся в России аномалией
«Плеймейкер» изучил статистику 11-метровых в ведущих европейских чемпионатах и Российской Премьер-Лиге и пришел к неожиданным выводам.
Виолетта Грачева – горячая ростовчанка, которой так не хватает норвежцу Норманну на зимних сборах. Ставка на красоту#6
Пока лидер "Ростова" Матиас Норманн готовится к возобновлению российского футбольного сезона в Марбелье, популярность набирает Инстаграм его русской возлюбленной. Там есть на что посмотреть.
Малкин забил и снова победил Овечкина. Теперь в матче с 9 голами (видео)
Наконец-то первые шайбы в НХЛ-2021 забросили два Евгения – Малкин и Кузнецов, но весомее оказался гол форварда "Питтсбурга".
«Порье нужен Конору, чтобы восстановить имя. Хабиб расправился с ним, как с цыпленком»
Президент M-1 Global, бывший менеджер Федора Емельяненко Вадим Финкельштейн поделился с "Плеймейкером" ожиданиями от субботнего супербоя между Конором Макгрегором и Дастином Порье.
За кем следить, где смотреть. Календарь и трансляции спортивных событий 19 января 2021 года
«Племейкер» предлагает вашему вниманию расписание матчей и соревнований, запланированных на 19 января 2021 года. С прогнозами на самые интересные из них.
10 легенд спорта – в уникальном проекте о людях, которые творили историю нашей страны
Каждый из них видел столько, что хватило бы на несколько жизней. Они — те, кто приносил славу нашему спорту и создавал его традиции. Они — легенды.
Укротители Месси и Роналду. Символическая сборная европейской футбольной недели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя в Топ-5 европейских лиг за последние семь дней.
Варламов не пропускает 120 минут, а Свечников забил уже в три раза больше Овечкина (видео)
Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семен Варламов оформил свой второй "сухарь" в НХЛ-2021, а шайба и голевой пас Андрея Свечникова принесли победу «Каролине».

Футбол. «Лестер» vs «Челси». «Вольфсбург» vs «Майнц». «Севилья» vs «Алавес».

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика