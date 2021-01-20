Роман Еременко: Я сделал правильный выбор, перейдя в «Ростов» два года назад

Напомним, что 33-летний игрок перешел в команду в январе 2019 года на правах свободного агента. В общей сложности он принял участие в 47 матчах, забил десять голов и отдал семь ассистов.

– Спустя два года после перехода в «Ростов» я могу сказать, что сделал правильный выбор, абсолютно. Игра пошла почти с самого начала. Я чувствую себя очень важным игроком для команды, и это всегда приятно.

Цель на оставшуюся часть сезона РПЛ – выигрывать все матчи. Но так как это очень сложно, я надеюсь, мы займем место как минимум как в прошлом сезоне, а то и выше, – приводит слова Еременко клубная пресс-служба ростовчан.

В нынешнем сезоне на счету хавбека 17 игр, в которых он отличился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Его команда занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 очка после 19 туров.