«Аталанта» поделила очки с «Удинезе», Миранчук провел на поле 58 минут

Перенесенный матч десятого тура чемпионата Италии между «Удинезе» и «Аталантой» завершился вничью со счетом 1:1.

Первый гол встречи был забит уже на первой минуте усилиями полузащитника Роберто Перейры. В концовке тайма форвард «бергамасков» Луис Муриэль уравнял шансы команд

Отметим, что россиянин Алексей Миранчук впервые в сезоне вышел в стартовом составе гостей на матч чемпионата Италии – он провел на поле 58 минут и не отличился результативными действиями. Его заменил Йосип Иличич.

«Аталанта» набрала 33 очка и расположилась на шестом месте в турнирной таблице. «Удинезе» с 17 очками идет 15-м.

Оба коллектива проведут следующий тур 23 января – «бергамаски» отправятся в гости к «Милану», а клуб из Удине на своем поле примет «Интер».