Армин Гигович: Для меня большая честь быть игроком «Ростова»

Опорный полузащитник «Ростова» Армин Гигович поделился впечатлениями от своего первого тренировочного сбора в составе российского клуба.

Напомним, что донская команда приобрела 18-летнего шведа у «Хельсингборга» за 2,5 миллиона евро. На счету игрока восемь проведенных встреч за южан, в которых он не отличился результативными действиями.

– Очень рад начать подготовку ко второй части сезона с командой. Я действительно счастлив быть здесь, для меня это большая честь. Теперь мне просто нужно продолжать работать и выкладываться на тренировках. Мой вчерашний гол в контрольном встрече с «Альхесирасом»? Конечно, приятно забить, но это сборы. Нужно делать все, чтобы отличиться в матчах РПЛ, но время еще придет, – цитирует Гиговича пресс-служба ростовчан.

В данный момент подопечные Валерия Карпина находятся в испанской Марбелье, где проводится тренировочный сбор клуба перед началом оставшейся части сезона Российской Премьер-лиги.

«Ростов» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 32 очка после 19 туров.