«Парма» арендовала защитника «Милана» Конти до конца сезона

Пресс-служба «Парма» объявила о переходе в команду правого защитника «Милана» Андреа Конти.
Отмечается, что 26-летний итальянец будет выступать за «крестоносцев» на правах аренды до конца текущего сезона с правом обязательного выкупа. Летом игрок подпишет полноценный контракт до 30 июня 2025 года.
Конти выступал за «Милан» с июля 2017 года, перейдя из «Аталанты» за 24 миллиона евро. В общей сложности он отыграл за красно-черных 51 матч, отдав пять ассистов.
𝙒𝙚𝙡𝙘𝙤𝙢𝙚 𝘼𝙣𝙙𝙧𝙚𝙖 #𝘾𝙤𝙣𝙩𝙞 😍🟡🔵#ForzaParma 💛💙 pic.twitter.com/sxvi1ZLho6— Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) January 21, 2021