«Парма» арендовала защитника «Милана» Конти до конца сезона

Пресс-служба «Парма» объявила о переходе в команду правого защитника «Милана» Андреа Конти.

Отмечается, что 26-летний итальянец будет выступать за «крестоносцев» на правах аренды до конца текущего сезона с правом обязательного выкупа. Летом игрок подпишет полноценный контракт до 30 июня 2025 года.

Конти выступал за «Милан» с июля 2017 года, перейдя из «Аталанты» за 24 миллиона евро. В общей сложности он отыграл за красно-черных 51 матч, отдав пять ассистов.