«Лейпцига» не отпустит Нагельсманна в «Челси» раньше лета 2021 года

Руководство «Лейпцига» не собирается отпускать главного тренера команды Юлиана Нагельсманна в «Челси» этой зимой.

Согласно информации Sky Sports, немецкий клуб не хочет рисковать результатами нынешнего сезона и готов вступить в переговоры по 33-летнему специалиста только летом 2021 года.

При этом «быки» уже нашли потенциальную замену Нагельсманну – им стал наставник «Зальцбурга» Джесси Марш.

Ранее сообщалось, что «Челси» уволит Лэмпарда, если англичанин не исправит ситуацию в ближайших трех матчах.

После 19 туров чемпионата Англии «аристократы» занимают восьмое место в турнирной таблице, набрав 29 очков.