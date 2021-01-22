Оле-Гуннар Сульшер: Кавани – тот нападающий, которого «МЮ» так долго искал

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер поделился мнением по поводу игру нападающего своей команды Эдинсона Кавани в нынешнем сезоне.

Отметим, что на счету 33-летнего уругвайца пять голов и два ассиста в 17 матчах. Недавно его забитый мяч помог «красным дьяволам» обыграть «Фулхэм» (2:1) и выйти на первое место в турнирной таблице АПЛ.

– Кавани – тот нападающий, которого «МЮ» так долго искал. Он отлично дополняет Рэшфорда, Марсьяля и Гринвуда. Порой я высказываю ему претензии из-за того, что он часто смещается на фланг и делает подачу, хотя я бы хотел, чтобы именно он находился в штрафной площади в такие моменты. Время от времени мне приходится просить его бегать меньше, – цитирует Сульшера Yahoo! Sport.

27 января «манкунианцы» на своем поле примут «Шеффилд Юнайтед».