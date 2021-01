Менхенгладбахская «Боруссия» подписала хавбека «Тулузы» Коне

Центральный полузащитник «Тулузы» Куадио Коне стал игроком менхенгладбахской «Боруссии», сообщает пресс-служба немецкого клуба.

Отмечается, что руководство жеребцов заплатило за переход 19-летнего француза порядка девяти миллионов евро. Контракт рассчитан на пять лет.

Игрок присоединится к команде летом 2021 года, а оставшуюся часть текущего сезона проведет во Франции на правах аренды.

Коне выступал за «Тулузу» с июля 2019 года. В общей сложности он провел за клуб 35 матчей, отличившись двумя забитыми мячами.

Welcome to Borussia, @kone_manu! 🐎💚



The Foals have signed Kouadio 'Manu' Koné on a deal until 2025. He will rejoin @ToulouseFC on loan for the rest of the 2020/21 season 🤝#DieFohlen pic.twitter.com/bIWBFdj2Uu