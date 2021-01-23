19-летний форвард «Манчестер Юнайтед» Пеллистри хочет уйти в аренду в другой клуб до конца сезона

Как сообщает Todofichajes, 19-летний уругваец будет арендован одним из клубов чемпионата Испании.

Пока неизвестно, какая команда готова пригласить талантливого вингера, но его агент в данный момент активно работает над тем, чтобы дать возможность своему подопечному получить игровую практику в Ла Лиге.

Пеллистри перешел в «Манчестер Юнайтед» в октябре 2020 года из «Пеньяроля» за 8,5 миллионов евро, подписав пятилетний контракт. Пока футболист не провел ни одной встрече за взрослую команду «красных дьяволов» – на его счету три гола и один ассист в составе «МЮ» U-23.