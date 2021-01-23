«Тамбов» уступил «Енисею» в контрольном матче

Футболисты «Тамбова» потерпели поражение от «Енисея» (1:2) в контрольной встрече.
Игра проходила в Крымске, где подопечные Сергея Первушина проводят тренировочный сбор в рамках подготовки к оставшейся части сезона Российской Премьер-лиги.
В составе победителей голами отметились Хуан Лескано (16-я минута) и Николай Марков (83). У тамбовчан забитым мячом отличился игрок, находящийся на просмотре (85).
Напомним, что «Тамбов» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков. «Енисей» идет десятым в ФНЛ, имея в своем активе 37 очков.
В первом контрольном матче 2021-го года «Тамбов» в экспериментальном составе уступил красноярскому «Енисею» ⚽️#ТамбовЕнисей #Сборы2021 #ФКТамбовВКрымске pic.twitter.com/wsHTKkt7y9— ФК «Тамбов» (@fctambov68) January 23, 2021
источник: «Советский спорт»