«Валенсия» досрочно вернула Пиччини из аренды в «Аталанте»

Пресс-служба «Валенсии» сообщила о возвращении в команду правого защитника Кристиано Пиччини.

Отмечается, что испанский клуб досрочно отозвал 28-летнего итальянца из аренды в «Аталанте». Итальянская сторона имела право выкупить игрока по окончании текущего сезона за три миллиона евро, однако в составе «бергамасков» футболист провел лишь одну игру из-за частых травм.

Напомним, «Валенсия» приобрела Пиччини у лиссабонского «Спортинга» летом 2018 года за восемь миллионов евро. За два года итальянец сыграл за испанский клуб 40 матчей, забив один гол.

В активе защитника три матча в составе национальной сборной Италии.