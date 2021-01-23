«Вильярреал» поделил очки с «Уэской»

Матч 20-го тура чемпионата Испании между «Уэской» и «Вильярреалом» завершился вничью 0:0.

Отметим, что подопечные Унаи Эмери владели инициативой на протяжении всего матча, превзойдя соперника во владении мячом (57 на 43), общему количеству ударов (8-5) и ударов в створ ворот (2-1). Однако гости не смогли одержать свою девятую победу в чемпионате.

«Вильярреал» набрал 34 очка и расположился на четвертом месте в турнирной таблице. «Уэска» с 13 очками осталась на последней, 20-й строчке.

30 января «желтая субмарина» сыграет дома с «Реал Сосьедадом», а «Уэска» днем ранее отправится в гости к «Вальядолиду».