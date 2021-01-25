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25 января 10:05

Илья Сорокин: Пока мне не хватает опыта игры в НХЛ

В двух первых матчах вратаря в НХЛ «Айлендерс» потерпел два поражения.

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин оценил свою игру в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Джерси Дэвилз» (0:2).

Отметим, что 25-летний россиянин дебютировал в лиге в игре против «Нью-Йорк Рейнджерс» – «островитяне» уступили с разгромным счетом 0:5.

– Думаю, что мне пока не хватает опыта. Я провел всего лишь свою второй матч в НХЛ. Безусловно, здесь совершенно другой уровень и другие скорости по сравнению с Россией. Верю в то, что продолжу работать на тренировках и становиться лучше. Место голкипера очень важно в игре. Ведь именно вратарь дает возможность своим партнерам выйти вперед в счете. Трудно, когда начинаешь каждую игру с 0:1 или 0:2. Мы работаем над исправлением ситуации, – цитирует Сорокина пресс-служба НХЛ.

Российский вратарь подписал однолетний контракт с «Айлендерс» 13 июня прошлого года. Хоккеист был выбран «островитянами» на драфте 2016 года НХЛ в третьем раунде под общим 78 номером.

источник: NHL (НХЛ)
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