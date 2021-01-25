«Аякс» опроверг договоренность со «Спартаком» по трансферу Промеса

Представители «Аякса» удивлены появившейся информацией о том, что «Спартак» договорился об условиях личного контракта с нападающим амстердамцев Квинси Промесом.

Как сообщает Telegraaf, голландский клуб сообщил об отсутствии каких-либо контактов с московской стороной. Ранее стало известно, что красно-белые должны заплатить за переход игрока 12 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 29-летний форвард забил шесть голов и отдал один ассист в 24 матчах.

Напомним, Промес выступал за «Спартак» с 2014-го по 2018 год. Всего за столичный клуб он провел 135 встреч, отличился 66 забитыми мячами и 33 результативными передачами.