Черчесов сделал прививку от коронавируса (фото)

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, а также главный врач национальной команды Эдуард Безуглов, сделали прививки от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба сборной.

По информации источника, Российский футбольный союз в дальнейшем даст возможность всем игрокам сборной и тренерскому штабу пройти вакцинацию от Covid-19.

Данная процедура произойдет после того, как все члены команды вернуться со сборов в рамках подготовки к оставшейся части сезона РПЛ.