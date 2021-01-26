Алехандро Гомес – о своем уходе из «Аталанты»: Бергамо навсегда останется в моем сердце

Отметим, что в ближайшее время 32-летний аргентинец подпишет контракт с «Севильей».

– Мне грустно покидать этот город после стольких лет, но я рад новому приключению. Есть ли сожаления? Я бы сделал все, что сделал с первого дня, когда приехал. Мы вошли в историю этого клуба. Теперь «Аталанта» находится на вершине Европы. Что я скажу фанатам? Мне очень жаль, я буду сильно скучать... Это мой дом, до скорой встречи. Я уже разговаривал с Перкасси и Гасперини. Они знают, как сильно я их люблю, в том числе и Гасперини, конечно, – приводит слова хавбека TMW.

Гомес выступал за «Аталанту» с сентября 2014 года. В общей сложности он принял участие в 252 матчах, забил 59 голов и отдал 71 ассист. Его контракт был рассчитан до конца июня 2022-го.

Напомним, что у игрока возник конфликт с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини в перерыве встречи группового этапа Лиги чемпионов с «Мидтьюлландом» (1:1).