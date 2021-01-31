Пол Скоулз: «МЮ» не может побеждать в матчах с топ-командами АПЛ

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз прокомментировал игру «красных дьяволов» в матче 21-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом» (0:0).

– Складывается ощущение, что «МЮ» не может побеждать команды, находящиеся в верху таблицы. Сперва они тяжело играют против «Шеффилда» и проигрывают им, а затем выходят на большой матч и вновь не побеждают. При это у них не было особого рвения к победе. «Арсенал» не был таким грозным, как раньше – они не имели в составе Сака и Обамеянга, – цитирует Скоулза Manchester Evening News.

«Манчестер Юнайтед» набрал 41 очко и занимает вторую позицию в турнирной таблице АПЛ. От лидирующего «Манчестер Сити» команда Сульшера отстает на три очка, проведя на одну игру больше.

2 февраля «манкунианцы» на своем поле примут «Саутгемптон».