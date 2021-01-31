Перишич отказался от возвращения в бундеслигу

Фланговый полузащитник «Интера» Иван Перишич не захотел продолжить свою карьеру в чемпионате Германии.

По информации Sport1, в услугах 31-летнего хорвата были заинтересованы «Герта», а также бывший клуб вингера – дортмундская «Боруссия», за которую он выступал с 2011-го по 2013 год. Однако сам игрок планирует перейти в одну из команд Англии или Испании.

Отметим, что помимо «Боруссии», в Германии футболист защищал цвета «Вольфсбурга».

Перишич выступает за «Интер» с 2015 года. В нынешнем сезоне на его счету 26 матчей, в которых он забил два гола и отдал три ассиста. Его контракт рассчитан до лета 2022-го.