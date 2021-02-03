Валерий Карпин: После трех поражений готов поехать домой, никто не умрет

Главный тренер «Ростова» рассказал, что готов к отставке, если команда потерпит серию поражений.

- Готов ответить на любую провокацию. У меня хорошие и доверительные отношения с руководством. Если что-то случится, приду к руководству, мы сядем и вместе решим, что делать. У меня контракт до 2024 года, но гарантии это никому не дает. После трех поражений готов поехать домой, никто не умрет, ничего страшного не случится. Естественно, если что-то не идет, кого меняют? Тренера. К этому я готов, это нормально, - рассказал Карпин в эфире «Матч Премьер».

В первом матче после зимнего перерыва «Ростов» встретится с «Зенитом». Встреча пройдет в Санкт-Петербурге 27 февраля.