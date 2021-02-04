Агент Рыжикова: Сейчас у Сергея есть предложения из Азербайджана, Армении и Молдавии

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы голкипера «Тамбова» Сергея Рыжикова, рассказал о текущем контракте своего подопечного с тамбовчанами.

Отметим, что соглашение 40-летнего россиянина рассчитано до конца текущего сезона.

– Пока никуда не дергаемся. Будет конкретное предложение – возьмем документы и уедем. А сейчас смысла в этом такого нет. Сейчас Сергей для себя тренируется в Казани, ходит в тренажерку. А как дальше – посмотрим. Какие-то варианты рассматриваем, предлагают Азербайджан, Армению, Молдавию, но пока особо никуда не рвемся, – цитирует агента «Матч ТВ».

Напомним, 40-летний вратарь выступает за «Тамбов» с лета прошлого года. В текущем сезоне он провел 18 матчей, пропустил 27 мячей и четыре раза оставлял ворота «сухими».