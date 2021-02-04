«Краснодар» обыграл «Ростов» в товарищеском матче благодаря дублю Сулейманова

Клубы РПЛ «Краснодар» и «Ростов» провели спарринг в Испании. Краснодарская команда одержала победу со счетом 2:0.

Оба мяча забил на 61-й и 68-й минутах Магомед-Шапи Сулейманов. В обоих случаях автором голевых передач стал Маркус Берг.

Для «Краснодара» этот товарищеский матч стал вторым за сегодня. Ранее зелено-черные сыграли вничью 1:1 с московским «Локомотивом».

8 февраля «Ростов» проведет встречу с «Локомотивом» из Тбилиси, а московский «Локомотив» и «Краснодар» сыграют еще раз 11 февраля.

Товарищеский матч