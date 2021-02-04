СМИ: «Реал» продаст Марсело по окончании сезона

Как сообщает El Chiringuito, защитник мадридского «Реала» Марсело выставлен на продажу. По данным источника, 32-летний футболист покинет «Сантьяго Бернабеу» летом 2021 года.
Отмечается, что главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан не рассчитывает на игрока. Он сделал ставку на француза Ферлана Менди.
Добавим, что Марсело, выступающий в Мадриде с 2007 года, провел в составе «бланкос» 517 матчей и выиграл 22 трофея, в том числе четыре Лиги чемпионов и пять титулов чемпиона Испании.
источник: «Советский спорт»