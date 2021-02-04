СМИ: «Реал» продаст Марсело по окончании сезона

О чем говорит и молчит Тедеско. Выводы из двух интервью тренера «Спартака»

С Доменико Тедеско за последние две недели обстоятельно побеседовали «Спорт-Экспресс» и Sports.ru. Эти интервью дали немалую пищу для размышлений.