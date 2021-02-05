«Милан» заинтересован в покупке 19-летнего форварда «Аякса» Бробби

Нападающий «Аякса» Брайан Бробби входит в сферу интересов «Милана».

Как сообщает Calcio Mercato, руководство «россонери» планирует подписать 19-летнего голландца в летнее трансферное окно в качестве свободного агент, когда у его игрока истечет контракт с амстердамцами.

Сам футболист заявил, что не собирается продлевать действующее соглашение с голландским клубом и готов рассмотреть различные варианты продолжения своей карьеры.

Бробби является воспитанником академии «Аякса». За взрослую команду он провел шесть матчей, забил два гола и отдал один ассист. На молодежном уровне форвард отличился 84 мячами и 16 результативными передачами в 102 встречах.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в четыре миллиона евро.