17-летний полузащитник «Байера» Вирц установил новый рекорд бундеслиги

Атакующий полузащитник «Байера» Флориан Вирц установил новый рекорд немецкой бундеслиги.

Футболист леверкузенского клуба стал первым игроком в истории турнира, которому удалось забить пять голов до того, как ему исполнилось 18 лет.

Свой первый гол в немецком элитном дивизионе 17-летний Вирц забил еще 6 июня прошлого года в домашнем матче «Байера» против «Баварии» (2:4). В нынешнем сезоне на счету Флориана уже четыре гола и пять результативных передач в 17 встречах.

В сегодняшнем матче «Байер» – «Штутгарт», который завершился со счетом 5:2, Вирц забил четвертый гол своей команды.

