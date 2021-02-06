17-летний полузащитник «Байера» Вирц установил новый рекорд бундеслиги

Атакующий полузащитник «Байера» Флориан Вирц установил новый рекорд немецкой бундеслиги.
Футболист леверкузенского клуба стал первым игроком в истории турнира, которому удалось забить пять голов до того, как ему исполнилось 18 лет.
Свой первый гол в немецком элитном дивизионе 17-летний Вирц забил еще 6 июня прошлого года в домашнем матче «Байера» против «Баварии» (2:4). В нынешнем сезоне на счету Флориана уже четыре гола и пять результативных передач в 17 встречах.
В сегодняшнем матче «Байер» – «Штутгарт», который завершился со счетом 5:2, Вирц забил четвертый гол своей команды.
👶 - Florian Wirtz is the first @Bundesliga_DE player to score 5 goals before turning 18. #B04VBF #Bundesliga pic.twitter.com/zwcIrbD2gI— Gracenote Live (@GracenoteLive) February 6, 2021
источник: «Советский спорт»