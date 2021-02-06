Уругвайский футболист Сантьяго Гарсия совершил самоубийство

El Comercio сообщает, что уругвайский футболист Сантьяго Гарсия покончил жизнь самоубийством.

30-летний нападающий аргентинского клуба «Годой Крус» несколько дней ни с кем не выходил на связь. Сегодня 6 февраля полиция обнаружила его мертвым в собственном доме в аргентинском городе Мендоса.

Сообщается, что Гарсия страдал от депрессии и проходил психиатрическое решение. На протяжении своей карьеры Сантьяго играл на родине за «Насьональ» и «Ривер Плейт» из Монтевидео, а также выступал за бразильский «Атлетико Паранаэнсе» и турецкий клуб «Касымпаша».

В «Годой Крус» форвард перешел в 2016 году и забил 45 мячей в 91 матча чемпионата Аргентины.