Доменико Тедеско: Базовым вариантом «Спартака» остается формация с тремя центральными защитниками

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопрос о том, какую тактическую схему он будет использовать в оставшейся части сезона Российской Премьер-лиги.

– Базовым вариантом остается формация с тремя центральными защитниками. Мы анализируем матчи, знаем характеристики игроков, работаем с ними каждый день по несколько часов. Схема, которую мы давно используем, работает отлично. Из 15 матчей мы сыграли неудачно только, возможно, 2 раза – это абсолютно нормальное соотношение. В то же время нам было важно разработать альтернативный план. Поэтому мы отрабатываем вариант игры и в четыре защитника, – цитирует Тедеско Sport24.

Немецкий специалист возглавил красно-белых в октябре 2019 года. За это время его команда провела 42 матча, из которых лишь два матча были сыграны со схемой с четырьмя защитниками – в сезоне 2019/20 с «Рубином» (0:0) и «Ростовом» (1:4). В остальных встречах Тедеско использовал две формации на поле – 3-5-2 и 3-4-1-2.

После 19 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 35 очков.