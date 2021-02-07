Доменико Тедеско: В «Спартаке» делают все, чтобы осуществить трансфер Промеса

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о текущей ситуации с трансфером форварда «Аякса» Квинси Промеса.

Ранее испанский журналист Алекс Эредия сообщил о том, что сделка между клубами о переходе 29-летнего голландца успешно закрыта, о чем стороны объявят в ближайшее время.

– Мы в хорошей форме, у нас отличный состав. В целом я всем доволен. Но если бы была возможность усилить позицию крайнего полузащитника, было бы неплохо. Промес? Мы каждый день на связи с руководством и ждем, когда вопрос с трансфером решится. Поверьте, в «Спартаке» делают все, чтобы осуществить данную сделку, – цитирует Тедеско Sport24.

Промес уже выступал за красно-белых в период с 2014 по 2018 год. На его счету 135 матчей, 66 голов и 33 голевых паса. В составе «Спартака» он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.