Тедеско допустил возможность своего возвращения в «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско признался, что в будущем он готов вернуться в московский клуб.

Отметим, что 35-летний специалист отказался продлевать контракт с красно-белыми, рассчитанный до 30 июня 2021 года.

– Никто не знает, что случится в будущем после окончания пандемии. Я люблю Москву и особенно люблю «Спартак». Могу представить, что когда-нибудь вернусь, если этого захотят клуб и болельщики. Но сейчас для меня самое важное – то, что я могу пожать руку всем, с кем работал, и честно посмотреть им в глаза. Чтобы однажды, возможно, встретиться снова, – заявил Тедеско в интервью Sport24.

После 19 туров Российской Премьер-лиги «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 35 очков. В первом матче чемпионата после зимней паузы москвичи сыграют дома против «Рубина». Встреча состоится 28 февраля.