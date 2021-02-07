Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Лейпцигом» и «Ливерпулем» пройдет в Будапеште

Пресс-служба УЕФА официально объявила о переносе первого матча Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» – «Ливерпуль» из Германии в Венгрию.

Отмечается, что игра состоится 16 февраля на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Также организация выразила благодарность Венгерской федерации футбола за помощь в проведении данной встречи на их территории.

Ранее стало известно, что правительство Германии запретило все полеты из Великобритании до 17 февраля в связи с тем, чтобы ограничить распространение коронавирусной инфекции.