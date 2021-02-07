«Сампдория» в концовке встречи ушла от гостевого поражения в игре с «Беневенто»

Футболисты «Сампдории» сыграли вничью с «Беневенто» (1:1) в гостевом матче 21-го тура чемпионата Италии.

Хозяева открыли счет на 55-й минуте усилиями флангового нападающего Джанлуки Капрари. За десять минут до конца основного времени игры форвард генуэзцев Бальде Кейта откликнулся на передачу своего партнера по команде Миккеля Дальсгора и поразил ворота голкипера соперников Лоренцо Монтипо.

Таким образом, подопечные Клаудио Раньери набрали 27 очков и расположились на десятом месте в турнирной таблице Серии А. «Беневенто» с 23 очками идет 12-м.

12 февраля «Беневенто» отправится в гости к «Болонье», а двумя днями позже «Сампдория» на своем поле примет «Фиорентину».

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