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07 февраля 16:34

«Сампдория» в концовке встречи ушла от гостевого поражения в игре с «Беневенто»

В последних пяти встречах Серии А команда Филиппо Индзаги не одержала ни одной победы.

Футболисты «Сампдории» сыграли вничью с «Беневенто» (1:1) в гостевом матче 21-го тура чемпионата Италии.

Хозяева открыли счет на 55-й минуте усилиями флангового нападающего Джанлуки Капрари. За десять минут до конца основного времени игры форвард генуэзцев Бальде Кейта откликнулся на передачу своего партнера по команде Миккеля Дальсгора и поразил ворота голкипера соперников Лоренцо Монтипо.

Таким образом, подопечные Клаудио Раньери набрали 27 очков и расположились на десятом месте в турнирной таблице Серии А. «Беневенто» с 23 очками идет 12-м.

12 февраля «Беневенто» отправится в гости к «Болонье», а двумя днями позже «Сампдория» на своем поле примет «Фиорентину».

Чемпионат Италии

21-й тур

«Беневенто» – «Сампдория» – 1:1 (0:0)

Голы: Капрари, 55 – Кейта, 80.

источник: «Советский спорт»
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