«СКА-Хабаровск» заключил контракт с полузащитником брянского «Динамо» Першиным

Пресс-служба «СКА-Хабаровска» сообщила о приобретении флангового полузащитника Юрия Першина.
Дальневосточный клуб подписал с 21-летним россиянином соглашение на два с половиной года.
Отметим, что первую половину нынешнего сезон хавбек провел в брянском «Динамо» – на счету игрока 23 матча, в которых он отличился двумя ассистами. Ранее он защищал цвета «Зенита-2», «Анжи» и «Енисея».
После 26 туров Футбольной национальной лиги «СКА-Хабаровск» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 40 очков.
Юрий Першин – очередной новичок армейцев 🔥🔥🔥— ФК «СКА-Хабаровск» (@fcska) February 8, 2021
«СКА-Хабаровск» и «Динамо-Брянск» договорились о переходе в стан дальневосточников 21-летнего полузащитника Юрия Першина. Контракт с игроком рассчитан на 2,5 года.
Добро пожаловать в Хабаровск, Юра! 🤝🤝🤝 pic.twitter.com/cgHCS54BbD