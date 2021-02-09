Лука Тони: Кокорину было бы комфортнее играть в атаке «Фиорентины» с кем-нибудь в паре

Бывший нападающий «Фиорентины» и сборной Италии Лука Тони оценил перспективы Александра Кокорина в составе «фиалок».

Напомним, что 29-летний россиянин стал игроком флорентийцев в январе этого года, перейдя из «Спартака» за 4,5 миллиона евро. Его дебют состоялся 5 февраля в игре 21-го тура Серии А с «Интером» (0:2). Александр вышел на замену во втором тайме и провел на поле 17 минут.

– Кокорин может хорошо себя проявить в команде, однако пока он выходил только на позиции центрального нападающего. Мне кажется, ему лучше играть с кем-нибудь в паре, например, с Куаме, – цитирует Тони Viola News.

На данный момент «Фиорентина» занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка. 14 февраля команда Чезаре Пранделли сыграет в гостях против «Сампдории».