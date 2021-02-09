«Спартак» подал апелляцию на трехматчевую дисквалификацию Тедеско

Директор департамента «Спартака» по связам с общественностью Антон Фетисов подтвердил, что клуб подал апелляцию на решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС дисквалифицировать главного тренера красно-белых Доменико Тедеско на три матча РПЛ.

Как сообщает ТАСС, ссылающийся на слова директора столичной команды, КДК может рассмотреть апелляцию в пятницу, 12 февраля.

Напомним, что Тедеско получил дисквалификацию по итогам гостевой встречи 18-го тура чемпионата России против «Сочи» (0:1) – наставник москвичей допустил оскорбительный жест в адрес соперника. При этом немец был оштрафован на 50 тысяч рублей.

По итогам решения КДК Тедеско пропустит игры против «Рубина» (28 февраля), «Краснодара» (7 марта) и «Динамо» (13 марта).