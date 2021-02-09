Левандовски – о клубном ЧМ: Мы хотим взять этот кубок, который станет для нас шестым титулом за год

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски подвел итоги полуфинального матча клубного чемпионата мира с «Аль-Ахли» (2:0), а также поделился ожиданиями от решающей встречи турнира.

Отметим, что 32-летний поляк стал автором дублем в игре с египетской командой, забив на 17-й и 85-й минутах.

– Мы довольны тем, что смогли попасть в финал. Нам удалось контролировать ход игры и заранее добиться превосходства в счете. Финал? Думаю, это будет большой матч. С завтрашнего дня мы будем полностью сосредоточены на встрече с «Тигрес». Сейчас мы пребываем в отличной форме, мы хотим взять этот кубок, который станет шестым титулом за год, – цитирует Левандовского пресс-служба баварцев.

Финал клубного чемпионата мира состоится 11 февраля.