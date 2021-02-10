«Атлетико» и «Челси» проведут первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов в Бухаресте

Официальный сайт «Атлетико» сообщил о том, что УЕФА, мадридский клуб и лондонский «Челси» согласовали место проведения первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Атлетико» примет команду Томаса Тухеля в столице Румынии Бухаресте на Национальном стадионе. Игра состоится 23 февраля, как и было запланировано изначально.

Из-за проставления испанского правительство, запретившего принимать авиарейсы из Великобритании, провести встречу в Мадриде оказалось невозможно.

Напомним, что ранее стало известно о том, что матчи 1/8 финала Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» – «Ливерпуль» и «Боруссия» (Менхенгладбах) – «Манчестер Сити» пройдут в столице Венгрии Будапеште соответственно 16 и 24 февраля.