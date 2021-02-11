Григорий Морозов: Уход Жиркова и Кокорина из «Динамо» повлиял на вылет клуба в ФНЛ в сезоне-2015/16

Правый защитник «Уфы» Григорий Морозов, арендованный у «Динамо» до конца лета 2021 года, объяснил вылет московского клуба из Российской Премьер-лиги в сезоне-2015/2016.

Напомним, что тогда бело-голубые под руководством Андрея Кобелева заняли 15-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков. Спустя год столичная команда вновь вернулась в элитный дивизион.

– Подготовка к тому сезону была очень своеобразной – порой мы несколько дней бегали вокруг поля. Тогда уже игроки стали понимать, что мы делаем что-то странное. А тут еще и Жиркова с Кокориным перед самым началом сезона забрали. Нам нужны были игроки, которые поведут за собой на поле, а они все ушли из клуба, – цитирует Морозова Sport24.

В сезоне-2015/16 26-летний защитник отыграл 21 матч в РПЛ, забив два гола.