Морозов – о переходе в «Уфу»: Я сказал Бувачу, что мне необходим новый вызов в карьере

Правый защитник «Динамо» Григорий Морозов, выступающий на правах аренды в «Уфе» до конца сезона-2020/21, рассказал об обстоятельствах своего перехода в уфимскую команду.

Напомним, что 26-летний россиянин перешел в клуб из Башкортостана в октябре прошлого года. С тех пор он отыграл пять матчей, отдав два ассиста.

– После отставки Новикова команду стал тренировать Желько Бувач. Тогда у нас состоялся с ним разговор. Я ему сказал, что мне нужен новый вызов, потому что здесь и сейчас многое не получается. Он меня выслушал, сказал, чтобы я работал и вернулся сильнее, пожелал успехов и добавил, что меня ждут обратно. Поэтому я буду доказывать, что можно сделать шаг назад, чтобы потом шагнуть два вперед, – приводит слова Морозова Sport24.

После 19 туров Российской Премьер-лиги «Уфа» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков. В первом матче после зимней паузы в чемпионате подопечные Рашида Рахимова сыграют в гостях против «Химок». Игра состоится 27 февраля в 14:00 мск.