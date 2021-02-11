Джан Пьеро Гасперини: Победу над «Наполи» мы посвящаем нашим болельщикам

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подвел итоги второго полуфинального матча Кубка Италии с «Наполи», в котором его клуб победил со счетом 3:1.

Отметим, что первая игра между командами завершилась нулевой ничьей. Таким образом, «бергамаски» вышли в финал турнира, где сыграют против «Ювентуса».

– К сожалению, мы не можем пережить такой приятный момент с нашими болельщики. Поэтому мы посвящаем эту победу фанатам. Выход в финал говорит о том, что команда продолжает расти. Решающая встреча с «Ювентусом»? О ней мы подумаем чуть позже. Сейчас мы сосредоточимся на других важных матчах, к примеру против «Реала». Игра с таким статусным соперником событие для Бергамо, – цитирует Гасперини Football Italia.

Напомним, что первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Реалом» состоится 24 февраля. Начало встречи в 23:00 мск.

Финал Кубка Италии с «Ювентусом» запланирован на 19 мая.