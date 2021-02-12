Официально: Тугарев подписал полноценный контракт с «Ростовом»

Пресс-служба «Ростова» объявила о выкупе контракта флангового полузащитника «Локомотива» Романа Тугарева.
Отмечается, что соглашение 22-летнего россиянина с донским клубом рассчитано на пять лет.
Напомним, что хавбек присоединился к команде Валерия Карпина в октябре прошлого года на правах аренды – на его счету восемь проведенных матчей в составе южан, в которых он забил один гол и отдал один ассист.
После 19 туров «Ростов» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка.
источник: ФК «Ростов»