«Реал» заинтересован в приобретении Лапорта

Центральный защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт входит в сферу интересов «Реала».

По информации The Daily Star, мадридский клуб продолжает поиски потенциальной замены капитану коллектива Серхио Рамосу, который близок к тому, чтобы покинуть стан «сливочных» ближайшим летом в статусе свободного агента.

Руководство мадридцев считает 26-летнего француза одним из вариантов усиления оборонительной линии. Также испанская команда интересуется игроком «Севильи» Диего Карлосом.

Лапорт выступает за «Манчестер Сити» с января 2018 года. В нынешнем сезоне он проиграл конкуренцию в стартовом составе «горожан» Джону Стоунзу и Рубену Диашу – на его счету 14 проведенных матчей, в которых он забил один гол. Контракт француза истекает в конце июня 2025-го.

Портал Transfermarkt оценивает защитника в 60 миллионов евро.