«Барселона» хочет подписать Берната

Левый защитник «Пари Сен-Жермен» Хуан Бернат может оказаться в «Барселоне» в летнее трансферное окно.

По информации L'Equipe, руководство каталонского клуба намерена подписать 27-летнего испанца в качестве свободного агента. Отметим, что нынешнее соглашение игрока с французской команда истекает 30 июня 2021 года. Пока стороны не договорились о продлении контракта.

Бернат стал игроком «ПСЖ» в августе 2018 года. В общей сложности он принял участие в 76 матчах, забил шесть голов и отдал десять ассистов. В чемпионате Испании футболист защищал цвета «Валенсии», воспитанником которой и является. Также в его послужном списке выступления за «Баварию».

За национальную команду Бернат провел 11 встреч (1 гол).