Фетисов – о трансфере Бакаева: Предложение «Динамо» не устраивает «Спартак». Сделка далека от финала

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов подтвердил интерес московского «Динамо» к полузащитнику Зелимхану Бакаеву.

«На данный момент предложение «Динамо» абсолютно нас не устраивает. В переговорах пауза. Финальная она или нет – не знаем. Пока сделка далека от финала», – заявил функционер в эфире телеканала «Матч ТВ».

В текущем сезоне российский хавбек отыграл 21 матч, забил один гол и отдал семь голевых передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2022 года, а трансферный лист оценивается в 7,50 млн евро.