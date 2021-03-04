Чезаре Пранделли: Кокорину нужно время

Главный тренер итальянской «Фиорентины» Чезаре Пранделли считает, что российскому нападающему Александру Кокорину нужно привыкнуть к игре в чемпионате Италии.

«Нам нужно снизить ожидание и проявить терпение. Кокорину нужно адаптироваться к Серии А и понять свою роль на футбольном поле. Пока он первый кандидат на замену Куаме со скамейки запасных», - приводит слова Пранделли пресс-служба «Фиорентины».

Напомним, что Кокорин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года, за три матча он не отметился результативными действиями. В последней встрече с «Ромой», которую «Фиорентина» проиграла со счетом 1:2, Кокорин вышел на поле на 52-й минуте.