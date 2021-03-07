«На поле не было команды». Мусаев - о разгроме от «Спартака»

- Трудно найти слова, - сказал Мусаев. - Наши болельщики и руководство клуба не заслуживает такой игры. На поле не было сегодня команды. В каждой фазе игры мы недоработали, и в итоге получили тот счет, который есть на табло.

- С чем связана такая игра «Краснодара»? Как получалось пропускать такие контратаки, как с Ларссоном? Может, повлияла смена схемы игры «Спартака» на такой результат?

- Мы понимали, что «Спартак» весь год наигрывал схему 4-4-2 и 4-2-3-1, но последние две встречи у него не сложились и поэтому мы предполагали, что «Спартак» может поменять схему. Но не важно, какая у него схема. «Спартак» всегда играет в два нападающих, и часто это либо два быстрых форварда, либо один быстрый Промесс. Тут сути дела не меняет. Мы плохо убирали эти атаки, и когда счет стал 0:2, это заставило идти нас вперед, освобождать зоны и рисковать. Этим «Спартак» хорошо пользовался. Это его сильная сторона.

- Команда вылетела из Лиги Европы, из Кубка России и сегодня шесть пропущенных мячей. У вас не было мыслей об отставке?

- Это вопросы к руководству клуба. Я сегодня не готов на него ответить.