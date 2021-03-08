Жоан Лапорта: «Барселона» – большая замечательная семья, которая вместе преодолеет все трудности

Новый президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал свое возвращение в каталонский клуб после победы на выборах.

Отметим, что 58-летний специалист набрал 54,28% голосов, опередив Виктора Фонта и Тони Фрейшу.

– Мне бы хотелось поблагодарить всех, кто поддержал мою кандидатуру. «Барселона» – это большая замечательная семья, которая вместе преодолеет все трудности. Мы достигнем целей, которые поставили перед собой.

Сегодня очень важный день для клуба, так как именно в этот день состоялся дебют Лео Месси в молодежной команде. Для меня было очень важно то, что лучший игрок в истории футбола стал участником голосования. Лионель хочет продолжить свои выступления за «Барселону», и мы рассчитываем поощрять его желание защищать цвета нашего клуба – это то, чего мы все хотим, – цитирует Лапорту El Mundo Deportivo.

Напомним, что ранее Лапорту уже занимал должность президента сине-гранатовых в период с 2003 по 2010 год. За это время команда завоевала 12 трофеев, в том числе четырежды одерживала победу в чемпионате Испании и два раза выигрывала Лигу чемпионов.