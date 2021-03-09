Экс-селекционер «Краснодара»: Сулейманов никогда не станет лидером команды, это уже очевидно

Бывший селекционер «Краснодара» Николай Горохов рассказал о дальнейших перспективах флангового нападающего Магомеда Шапи-Сулейманова в составе «быков».

Отметим, что в нынешнем сезоне 21-летний россиянин забил пять голов и отдал два ассиста в 31 матче за краснодарцев.

– Лидером «Краснодара» Шапи никогда не станет, это уже очевидно. Если останется в команде, то будет игроком обоймы. Уровень мастерства не позволяет сделать большего. Он хороший игрок, с узнаваемым стилем, сейчас неплохо действует, у него три гола в последних пяти матчах РПЛ. Ему надо дальше пахать, работать, держать себя в тонусе, но ждать от него сумасшедших действий и выхода на топ-уровень вряд ли можно, – цитирует Горохова «Матч ТВ».

Сулейманов является воспитанником академии «Краснодара». В составе взрослой команды он дебютировал в сезоне-2017/18 в матче первого тура чемпионата России против «Рубина» (2:1). В общей сложности на его счету 107 встреч, в которых он отличился 23 забитыми мячами и восемью результативными передачами.

Контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в девять миллионов евро.