Григорий Иванов: Я знал, что VAR ничего хорошего нам не принесет

Президент «Урала» Григорий Иванов поддержал главу «Ростова» Арташеса Арутюнянца, раскритиковавшего работу VAR в матче между донским клубом и «Химками» (0:1) в рамках 22-го тура Российской Премьер-лиги.

Напомним, что 73-й минуте встречи нападающий ростовской команды Али Соу забил гол в ворота соперника. Однако затем судьи отменили забитый мяч, воспользовавшись системой видеопомощи арбитрам, и зафиксировали положение «вне игры» у гамбийского форварда.

– А что я вам говорил? Убедились? Я ведь был единственный, кто выступал против VAR. Знал, ничего хорошего это новшество не принесет. Ну как можно было не засчитать гол Соу? Я бы не хотел, чтобы «Ростов» бойкотировал матч в Волгограде. Наш футбол опять окажется не в лучшем свете. Но я поддерживаю недоумение своего коллеги. Надо что-то с этим уже делать! – цитирует Иванова «Спорт-Экспресс».

На данный момент «Ростов» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 34 очка. Подмосковный клуб располагается на десятой строчке, имея в своем активе 32 очка.