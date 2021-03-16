Министр спорта МО: Думаю, вскоре мы увидим Глушенкова на поле

Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал состояние игровой формы полузащитника Максима Глушенкова.

—Максим продолжает полноценно восстанавливаться от повреждения, набирает форму. Плюс у нас пока были очень важные и сложные игры, которые не очень подходили для дебюта. Думаю, вскоре мы увидим Глушенкова на поле, — цитирует министра спорта «СЭ».

Добавим, 21-летний футболист в текущем сезоне РПЛ за красно-белых провел 5 матчей, в которых ему не удалось отличиться результативными действиями.