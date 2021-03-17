Григорий Иванов: Мы верим, что можем побороться за победу в игре со «Спартаком»

Президент «Урала» Григорий Иванов оценил шансы своей команды в матче 23-го тура Российской Премьер-лиги со «Спартаком».

Напомним, что встреча между командами состоится 18 марта в Москве. В трех встречах чемпионата в 2021 году екатеринбургский клуб обыграл «Ротор» (1:0) и два раза сыграл вничью – с «Краснодаром» (2:2) и «Уфой» (0:0).

– Мы сделаем все, чтобы со «Спартаком» выступить как можно лучше. В этом сезоне «Урал» отобрал очки у всех топ-клубов РПЛ. «Спартак» есть «Спартак» – это, как всегда, хорошая команда, много про нее говорить не приходится. Но мы верим, что можем побороться за победу, – цитируют Иванова «Известия».

На данный момент подопечные Юрия Матвеева занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ. От зоны стыковых матчей команда оторвалась на восемь очков.